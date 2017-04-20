اتفاقية لتوفير 7 برامج تربوية لأيتام «بر الشرقية»

أبرمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية مع مؤسسة إحسان الناشئة الوقفية، أمس، اتفاقية لتوفير سبعة برامج تربوية لمنسوبيها من الأيتام.

وأكد الأمين العام للجمعية سمير العفيصان حرص الجمعية على تنفيذ مثل هذه البرامج التربوية لأبنائها من الأيتام لتنشئتهم تنشئة تربوية قائمة على القيم الأخلاقية وتعزيز القيم الإسلامية وتنميتها بنفوس الناشئة من الأيتام واكتشاف وتنمية مواهبهم، مبيناً أن الاتفاقية تعد خطوة أولى لتنفيذ عديد من البرامج التربوية الأخرى على كافة أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية.

إلى ذلك، أوضح رئيس مجلس النظارة بمؤسسة إحسان الناشئة الوقفية جميل الغامدي، أن الاتفاقية تشمل تقديم سبعة برامج تربوية لأيتام بر الشرقية وفقاً لجدول زمني محدد وبرنامج تربوي قيمي يشرف عليه تربويون متخصصون، مضيفاً أن المؤسسة تهتم بتعزيز قيمة الإحسان في الناشئة من خلال عدة برامج تربوية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٤) صفحة (٥) بتاريخ (٢٠-٠٤-٢٠١٧)