الملك وماتيس يبحثان تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية خاصةً الدفاعية

بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، سبل تعزيز علاقات الصداقة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، خاصةً في المجال الدفاعي.

وبحثا، أيضاً، تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

جاء ذلك لدى استقبال الملك سلمان، في مكتبه في قصر اليمامة أمس، الوزير الأمريكي.

وحضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير.

وحضر من الجانب الأمريكي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، كريستوفر هينزيل، ونائبة مستشار الأمن الوطني للاستراتيجيات، دينا بول، وكبيرة المستشارين، سالي دونلي، وكبير المساعدين العسكريين، اللواء كريج فولار.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٤) صفحة (٢) بتاريخ (٢٠-٠٤-٢٠١٧)