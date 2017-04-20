دعت أمانة منطقة نجران 55 مواطناً إلى حضور القرعة العلنية لتوزيع أراضي المنح الملكية الصادرة بأوامر سامية كريمة على عدد من المواطنين، وذلك يوم الأربعاء المقبل التاسعة صباحاً. وقال أمين المنطقة المهندس فارس الشفق، إن إجراء القرعة العلنية لتوزيع منح الأوامر السامية الكريمة يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أن القرعة العلنية ستجري في حال تعذر حضور صاحب المنحة، أو وكيله الشرعي، وستقوم لجنة المنح بإجراء القرعة بدلاً عنه.
«أمانة نجران» تدعو مواطنين إلى حضور قرعة المنح
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٤) صفحة (٧) بتاريخ (٢٠-٠٤-٢٠١٧)
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