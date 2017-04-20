سامي.. هل يؤجل تتويج الهلال بلقب الدوري؟

يقف مدرب فريق الشباب، الوطني سامي الجابر بين حلم فريقه السابق الهلال بحسم لقب دوري جميل للمحترفين قبل جولتين من نهايته عندما يلتقي الفريقان مساء اليوم الخميس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض في قمة مواجهات الجولة الـ 24 من الدوري.

ويحتاج الهلال إلى نقطتين فقط لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2010-2011 وبالتالي تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب ورفعه إلى 14 لقبا، لكن جماهيره تخشى تكرار سيناريو الجولة الماضية عندما كان الفريق قريبا من حسم اللقب في المرحلة الماضية لكن تعادل مع الأهلي “حامل اللقب”، وهو يأمل اليوم في استغلال تراجع مستوى الشباب بسبب المشكلات الإدارية والفنية التي عصفت به منذ بداية الموسم.

وتعتبر هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم بعد أن تقابلا في الدور الأول للدوري وكسبها الهلال بثلاثية نظيفة، وفي مسابقة كأس ولي العهد وانتهت أيضا لصالح الفريق الهلالي بثنائية، ومن المتوقع أن يرمي الفريق الأزرق بكل أسلحته لحسم اللقب رسميا، وبالتالي التفرغ لمباراتيه المهمتين في مسابقة دوري أبطال آسيا ضد بيروزي الإيراني والريان القطري، ومواجهة التعاون في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٤) صفحة (١) بتاريخ (٢٠-٠٤-٢٠١٧)