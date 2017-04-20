الرياض وواشنطن متفقتان على التصدي للعداء الإيراني

بحثت المملكة والولايات المتحدة، أمس، الممارسات العدائية للنظام الإيراني ودورها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الولايات المتحدة على ضرورة التصدي لدور إيران المزعزع للاستقرار.

وبحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، سبل تعزيز علاقات الصداقة الاستراتيجية بين البلدين، خاصةً في المجال الدفاعي، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

جاء ذلك لدى استقبال الملك سلمان الوزير ماتيس في قصر اليمامة في الرياض.

في سياقٍ متصل؛ اتفق ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمريكي على تطوير عديدٍ من البرامج والمبادرات بين البلدين.

وبحثا، خلال اجتماعهما أمس في مكتب ولي ولي العهد في الرياض، التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، وعلى رأسها الممارسات العدائية للنظام الإيراني ودورها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الجانبان العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة وفرص تعزيزها، والجهود المشتركة في مكافحة المنظمات الإرهابية والمتطرفة كـ”داعش” و”القاعدة”.

وشهد الاجتماع تطابقاً في وجهات النظر، وتعبيراً عن رغبة أكيدة في مواصلة الجانبين جهودهما المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٤) صفحة (١) بتاريخ (٢٠-٠٤-٢٠١٧)