أبها تتسلم مفاتيح عاصمة السياحة العربية 2017

رعى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، حفل إطلاق فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية 2017 مساء أمس الأول على بحيرة السد في أبها، بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرئيس الفخري لمنظمة السياحة العربية الأمير سلطان بن سلمان، وعدد من الأمراء ووزراء السياحة وسفراء الدول العربية، ورئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر الفهيد، ونخبة من رجال الفكر والثقافة على المستوى العربي.

واطلع أمير عسير والأمير سلطان بن سلمان على أبرز المعروضات التي يشارك بها عدد من الحرفيين والحرفيات من أبناء المنطقة، بعدها شهدا توقيع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اتفاقيتين مع جامعة بيشة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ثمأبها تتسلم مفاتيح عاصمة السياحة العربية 2017 كرَّم أمير عسير 10 من أصحاب المتاحف الخاصة البارزة في المنطقة.

بعد ذلك شرَّفا والضيوف الحفل المعد بهذه المناسبة. إثر ذلك تسلما مفاتيح السياحة العربية، قدمها رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر الفهيد. ثم دشنا فعاليات وبرامج أبها عاصمة للسياحة العربية 2017.

عقب ذلك، شاهد الحضور عملاً فنياً بعنوان «جبين الصبح يا أبها»، بمشاركة عدد من الفرق الشعبية التي قدمت ألواناً مختلفة من تراث المنطقة.

من جهته، كشف الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن صيف هذا العام سيجري الإعلان عن مشاريع سياحية جديدة في عدد من المناطق بالمملكة. مشيراً إلى أن الدولة اليوم تتعامل مع قطاع السياحة والتراث الوطني بمنظور مختلف، وذلك بعد أن أصبح هذا القطاع يمثل صناعة اقتصادية قوية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٤) صفحة (١) بتاريخ (٢٠-٠٤-٢٠١٧)