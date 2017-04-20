كوريا الجنوبية تطور صواريخ مضادة للسفن

أكد مصدر عسكري كوري جنوبي اليوم، أن الجيش الكوري الجنوبي يطور حاليًا صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت بمقدار 3 أو 4 أضعاف لنشرها بحلول عام 2020.

وأضاف نقلاً عن وكالة “يونهاب” للأنباء، أن الجيش الكوري الجنوبي يجري تطوير صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت “تحت إجراءات أمنية مشددة، لهذا السبب فإنه لم يتم الكشف عن مواصفات هذه الصواريخ بصورة مفصلة، إلا أنه من المتعارف عليه أن مداها يتراوح بين 300 إلى 500 كيلومتر”.

وتعتقد السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية تطور أيضًا صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت.

ونقلت “يونهاب” عن بعض الخبراء أن كوريا الشمالية تطور صواريخ مضادة للسفن كسلاح نووي استراتيجي جديد.