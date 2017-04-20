قال الجيش التركي إن 11 عنصرًا من منظمة “بي كا كا” المحظورة تم تحييدهم بغارة جوية في ريف ولاية شرناق جنوب شرق البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الجيش التركي اليوم، بأن مقاتلات تركية نفذت غارة جوية على منطقة “بستالار درتلار” بالولاية، عقب ورود معلومات استخبارية آنية.

وأضاف البيان أن الغارات استهدفت مغارة في المنطقة، حيث تم تحييد 11 عنصرًا من منظمة “بي كا كا” المحظورة، وتدمير موقعي سلاح، مشيرًا إلى أن المقاتلات التركية عادت إلى قواعدها بعد إتمام مهامها بنجاح، وأن العمليات العسكرية مستمرة في المنطقة.