حقيقة تكدس مخالفي المرور في توقيف الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الزحام لموقوفي المخالفات المرورية بإدارة مرور منطقة الرياض يرجع إلى تعطل تكييف أحد عنابر التوقيف الرئيس، رداً على ما ظهر في مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان: أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي لموقوفي المخالفات المرورية بإدارة مرور منطقة الرياض، ويظهر فيه زيادة عدد الموقوفين داخل التوقيف، الذي تم تصويره مطلع الأسبوع الماضي، فقد تزامن ذلك مع الحملة المرورية التي نفذها المرور في مدينة الرياض، واستهدفت سائقي الشاحنات وسائقي السيارات المخالفة للأنظمة والتعليمات، وتزامن ذلك مع عُطل تكييف أحد عنابر التوقيف الرئيس؛ ما اضطر مسؤولي التوقيف لنقل الموجودين داخله إلى إحدى الصالات الأخرى، التي يوجد بها مخالفون آخرون؛ ما تسبب في زيادة عددهم “.

وأضاف العقيد الربيعان: “تم على الفور استعجال إنهاء إجراءاتهم، وتطبيق النظام بحقهم، كما تم العمل على إصلاح أعطال التكييف بصورة عاجلة”.