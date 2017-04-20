سعر النفط يعاود الارتفاع في آسيا

عادت اسعار النفط الى الارتفاع في آسيا الخميس تحت تأثير عمليات شراء باسعار مناسبة بعدما سجلت تراجعا كبيرا بسبب الارقام المتعلقة بالعرض الاميركي التي اعتبرت مقلقة.

وعند الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، كسب سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم مايو 32 سنتا ليبلغ 50.76 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

كما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم يونيو اربعين سنتا الى 53.33 دولارا.

وتميل اسعار النفط الى التراجع بسبب مخاوف من ان يؤثر الانتاج الاميركي المفرط على جهود اوبك ودول اخرى لخفض الانتاج ورفع الاسعار.

وكان برميل النفط الخفيف اغلق أمس الاربعاء في نيويورك على انخفاض قدره 1.97 دولارا ليبلغ 50.44 دولارا. وفي لندن تراجع سعر برميل برنت 1.96 دولارا الى 52.93 دولارا.