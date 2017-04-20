150 شركة أمريكية تهاجم سياسة ترامب المعادية للهجرة

هاجمت اكثر من 150 شركة اميركية يعمل معظمها في قطاع التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل وامازون ومايكروسوفت، في وثيقة قضائية أمس الاربعاء من جديد سياسة دونالد ترامب المعادية للهجرة.

واكدت الوثيقة التي قدمت الى محكمة الاستئناف في فرجينيا ان المرسوم الذي راجعه ترامب ووقعه مطلع مارس بعد صيغة اولى اصدرها في نهاية يناير “تكبد الشركات الاميركية وموظفيها وكل الاقتصاد خسائر كبيرة”.

ويفترض ان تنظر هذه المحكمة في شرعية المرسوم الذي يهدف الى منع دخول اللاجئين ومواطني ست دول مسلمة الى الولايات المتحدة لكنه يشكل محور مواجهة قضائية. وقد علق قاض في هاواي تطبيقه خلال مارس.

وتؤكد رسالة الشركات دعمها رسميا معارضي المرسوم، مذكرة خصوصا بان الولايات المتحدة هي “امة مهاجرين” وبمشاركة هؤلاء في الحياة الاقتصادية والسياسية والرياضية للبلاد.

كما تؤكد ان المرسوم يضر بقدرة الشركات الاميركية على المنافسة على الساحة الدولية وعلى توظيف اشخاص موهوبين، ويشجع الشركات المتعددة الجنسيات على الاستقرار والتوظيف خارج الولايات المتحدة.

ووقعت 162 شركة هذه الرسالة بينها “انتل” و”هولت باكارد” و”اي-باي” و”ياهو!” وكذلك “نيفليكس” وشركتا الملياردير ايلون موسك “سبيس اكس” و”تيسلا” وشركات جاك دورسي “سكوير” و”تويتر”، الى جانب عدد من الشركات الناشئة مثل “ايربي ان بي” و”فيتبيت” و”غوبرو” وبيتيريست” و”سناب” و”اوبر”.

وتضم اللائحة ايضا شركات من خارج قطاع التكنولوجيا مثل شركة انتاج الالبان “شوباني”.

وكانت كبريات شركات التكنولوجيا الاميركية بينها آبل وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر، قدمت في فبراير 2017 التماسا مشتركا إلى القضاء ضد مرسوم ترامب.

وقالت الشركات الـ 97 التي وقعت على الالتماس، ومعظمهما من شركات التكنولوجيا التي توظف الكثير من المهاجرين، ان الحظر يلحق “ضررا كبيرا بالاعمال الاميركية، وتاليا بالابتكار والنمو”، وفق نسخة عن الالتماس نشرت في عدد من وسائل الاعلام الأميركية.