نجاح أول عملية زراعة كلى في مكة

نجح فريق طبي في إجراء أول عملية زراعة كلى لمريضة، بمدينة الملك عبدالله الطبية بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن المريضة كانت تعاني من قصور حاد في وظائف الكلى ومستمرة على الغسيل الدموي منذ 15 سنة مما يستوجب معه زراعة كلى، وقد طلبت ابنة المريضة التبرع لوالدتها بكليتها لتنهي معاناتها مع الفشل الكلوي.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والتأكد من تطابق الانسجة وفصيلة الدم قرر الفريق الطبي إجراء العملية التي استغرقت قرابة 8 ساعات تم خلالها استئصال الكلى من المتبرعة وزراعتها في المريضة تحت التخدير الكامل، تكللت بنجاح ولله الحمد وكلاً من المريضة والمتبرعة يتمتعان بصحة جيدة حيث أن الكلى المزروعة استجابت بمجرد أن تم وصل الأوردة والشرايين.