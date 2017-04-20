القصاص من جانٍ قتل مواطناً بماسورة

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الجوف، وذلك بعد إقدامه على قتل مواطن بضربه بماسورة حديدية، مما أدى لوفاته.

وجاء في بيان الوزارة: “أقدم سعود بن خلف بن بركة العنزي (سعودي الجنسية) على قتل عبدالله بن سالم بن حمد الشمري (سعودي الجنسية)، وذلك بضربه بماسورة حديدية على رأسه مما أدى لوفاته”.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من الورثة وتكليفهم واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بالقصاص من الجاني.

وأيد الحكم من مرجعه ثم الحق بصك الحكم ثبوت مطالبة الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يعتدي على الأمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .