للجلسة الثانية..

الأسهم اليابانية تغلق شبه مستقرة

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طوكيوواس

أغلقت الأسهم اليابانية شبه مستقرة للجلسة الثانية اليوم مع توخي المستثمرين الحذر قبيل أحداث تنطوي على مخاطر عالمية مثل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع القادم والتوترات المتصاعدة بشأن كوريا الشمالية.

وختم المؤشر نيكي القياسي معاملات اليوم منخفضا 0.01% ليصل عند مستوى 18430.49 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09% ليبلغ عند مستوى 1472.81 نقطة.

وزاد سهم طوكيو إلكترون 0.8% وأدفانتست كورب 4.5 % وتقدم المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.05% ليبلغ عند مستوى 13180.06 نقطة.

طوكيو  |  واس
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