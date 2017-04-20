معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي يلفظ أنفاسه الأخيره

أحكم الجيش اليمني، حصاراً مطبقا على معسكر خالد بن الوليد الواقع في مديرية موزع غرب محافظة تعز.
وأكد الناطق الرسمي لمحور تعز العسكري، العقيد منصور الحساني في تصريح نقله اليوم موقع ” 26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش ضيقت الحصار على مليشيات الانقلابيين بعد سيطرتها على المرتفعات المطلة على المعسكر من الإتجاهات الشرقية والشمالية والغربية والتي تتحصن فيها الميليشيا الانقلابية.
وأشار الحساني إلى أن قلب المعسكر أصبح تحت سيطرة نيران الجيش الوطني مع استمرار فريق هندسي بنزع حقول الالغام من المناطق المحيطة بالمعسكر.
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