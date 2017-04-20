معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي يلفظ أنفاسه الأخيره

أحكم الجيش اليمني، حصاراً مطبقا على معسكر خالد ‏بن الوليد الواقع في مديرية موزع غرب محافظة تعز.‏

وأكد الناطق الرسمي لمحور تعز العسكري، العقيد ‏منصور الحساني في تصريح نقله اليوم موقع ” 26 ‏سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش ضيقت الحصار ‏على مليشيات الانقلابيين بعد سيطرتها على المرتفعات ‏المطلة على المعسكر من الإتجاهات الشرقية ‏والشمالية والغربية والتي تتحصن فيها الميليشيا الانقلابية.‏

وأشار الحساني إلى أن قلب ‏المعسكر أصبح تحت سيطرة نيران الجيش الوطني مع ‏استمرار فريق هندسي بنزع حقول الالغام من المناطق ‏المحيطة بالمعسكر.‏