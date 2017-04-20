حددت لجنة المسابقات الوظيفية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مواعيد المقابلات الشخصية لوظائف البنود التي أعلنت عنها خلال الفترة من 22 / 6 – 2 / 7 / 1438 هـ.

ودعت الهيئة المتقدمين والمتقدمات لزيارة موقعها الإلكتروني www.saso.gov.sa لمعرفة أسماء المرشحين والمرشحات لدخول المقابلات الشخصية والمواعيد المحددة لكل وظيفة، التي ستبدأ يوم الأحد القادم 26 /7 / 1438هـ لمدة أسبوعين، وستكون المقابلات الشخصية في المقر الرئيس بالرياض للرجال،و في الإدارة العامة للموارد البشرية ” القسم النسائي” للنساء .

وأكدت الهيئة على ضرورة الحضور في اليوم المحدد، واحضار بطاقة الهوية الوطنية ولن يسمح الدخول بدونها.