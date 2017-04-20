استـخراج دبوس علق بحنجرة طفلـة ‎بحبونا العام في نجران

نجح فريق طبي بمستشفى محافظة حبونا العام بمنطقة نجران من استخراج دبوس علق في البلعوم الأنفي والحلقي الحنجري لطفلة .

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى حبونا العام في تمام الساعة 12.20صباحاً طفلة تبلغ من العمر عام بادعاء ابتلاع جسم غريب (دبوس معدني).

وباشر الحالة الدكتور صلاح الدين طبيب الأطفال بالطوارئ، وأجريت لها الإجراءات الأولية، وظهر بالأشعة وجود جسم غريب يمتد في البلعوم الأنفي والحلقي الحنجري.

واُستخرج الدبوس دون أيِّ مضاعفات جراحيَّة، ولله الحمد، وغادرت المريضة المستشفى الساعة الواحدة صباحاً وهي بصحة جيدة .

ودعت صحة نجران أولياء الأمور للانتباه لأبنائهم جيداً وعدم وضع مثل هذه الأشياء في متناولهم.