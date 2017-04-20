“بلدية العويقيلة” تصادر حلويات تلاعب بتاريخ صلاحيتها

صادر قسم صحة البيئة ببلدية محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية أنواع من الحلويات تم التلاعب في تاريخ صلاحيتها خلال جولة تفتيشية نفذها القسم على محال المواد الغذائية بالمحافظة.

وأكد رئيس بلدية محافظة العويقيلة الدكتور / محمد بن هلان الورده أن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية ستتواصل على مختلف المحال التجارية، مشدداً على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة والرامية لضمان المحافظة على الصحة العامة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد مشتبه فيها أو منتهية الصلاحية.