القوات العراقية تستعيد السيطرة على أياء جديدة في الموصل

استعادت القوات العراقية الخميس السيطرة على مناطق جديدة في الجانب الغربي لمدينة الموصل، وضيقت بذلك الخناق على معقل الجهاديين المتحصنين في المدينة القديمة وسط المدينة، حسبما أفاد قادة عسكريون.

وقال المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب صباح النعمان لوكالة فرانس برس إن القوات “حررت حي الثورة بالكامل، و60 في المئة من حي التنك” في غرب مدينة الموصل.

وأشار إلى أن “قواتنا حققت 80 في المئة من المهمات المكلفة بها على محورها”.

بدوره، أعلن قائد عمليات “قادمون يا نينوى”. الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله أن ” قوات مكافحة الارهاب حررت حي النصر ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات”.

وتخوض القوات العراقية منذ عدة اسابيع معارك ضارية حول المدينة القديمة في الموصل لكنها تواجه مقاومة شديدة تبطىء تقدمها.