مداولات
نحتاج مزيداً من المدن الطبية..!!
قبل أيام قليلة قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بوضع حجر الأساس لمشروع مدينة البترجي الطبية في الدمام، الذي يعد من أكبر المشاريع الطبية على مستوى المملكة.
أوضح المهندس بترجي أن المدينة الطبية ستكون بالكامل تحت إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو) المالكة لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وأن المشروع سيقام على مساحة 90 ألف متر مربع وسيتم تنفيذه على أربع مراحل بتكلفة إجمالية أربعة مليارات ريال، حيث إنه على مراحل متسلسلة تبدأ بإنشاء مستشفى السعودي الألماني مزوداً بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير كافة التخصصات والمعدات الطبية، والثانية سيتم إنشاء كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا، والثالثة سيتم إنشاء مستشفيات متخصصة حسب ما يحتاجه السوق، والرابعة إنشاء مجمع أبراج سكنية وإدارية ومركز تجاري وفنادق بمواصفات عالمية.
إن بلادنا في أمس الحاجة إلى مدن طبية متكاملة تدار بفكر اقتصادي على مستوى المملكة، حيث إن عدم جاهزية المدن الطبية الحالية أثر على الاستثمار من حيث تشغيلها ومعالجة المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، فيضطر المريض إلى السفر للعلاج في الخارج، وأيضاً هناك كثير من مصانع الأدوية الأجنبية التي ترغب في تأسيس مصانع لها في السعودية وعندما ترى كثرة الإجراءات والتعقيدات تتراجع، علماً بأن التوقعات لإجمالي عدد سكان المملكة سيصل إلى أكثر من 37 مليون نسمة بحلول رؤية 2030. آمُل أن نتبنى فوراً شراكات مع القطاع الخاص في مناطق مختلفة من المملكة لتحويل منشآت طبية قائمة لمراكز علاج تخصصات تجلب أفضل الاختصاصيين على مستوى العالم وتطور الأراضي المحيطة بتلك الأماكن لبناء خدمات فندقية وتسويقية، وبذلك نستغني عن العلاج في الخارج وما يصرف عليه من مبالغ طائلة، ونوجد حراكاً ونمواً اقتصادياً في أماكن مختلفة من وطننا توظف أهلها وتعالج الجميع، بل وتكون مقصداً لمرضى الدول المجاورة، فيجب إعطاء القطاع الخاص مزيداً من المسؤولية والتوجه نحو خصخصة القطاع الصحي، ويجب السماح لشركات التأمين الطبي بزيادة رؤوس أموالها للدخول كشركاء في بناء هذه المدن الطبية المتخصصة، وبالإمكان أن تنشأ كل مدينة طبية شركة مساهمة، ولا مانع أن يتبنى صندوق الاستثمارات السعودي المبادرة في تبني هذه المشاريع في كل منطقة بالمشاركة مع القطاع الخاص.
إن إنشاء مزيد من المدن الطبية هو أولى بالدعم لارتباطها بمصلحة الوطن والمواطن من دعم المدن الاقتصادية والصناعية، فيمكن أن تتحول المملكة مستقبلاً إلى منطقة جذب للعلاج والاستشفاء الطبي، وهذا لا يستنزف من ميزانية الدولة، بل لاستهداف استثمار الأموال المجمدة والمهاجرة في مشاريع داخل الوطن، ومن المؤكد أن هذه المشاريع سوف توفر مزيداً وكثيراً من آلاف فرص العمل للشباب والشابات السعوديين بمن فيهم الأطباء والممرضون والمهندسون والفنيون.. آملين أن نجد مزيداً من المدن الطبية في جميع مدن وقرى المملكة.
تختلف النظرة الى المستشفيات حيث يرى فيها البعض المنظر الخارجي الجميل والالوان المتناسقة وهندسة البناء وأنواع الزهور والاشجار التى تزين المدخل ومواقف السيارات التى ترحب بالقادمين ، اما المريض فيشعر انها من سابع المستحيلات لتكون سببا فى البحث عن العلاج والدواء ، عندما يرى المطالبات المالية وتكاليف العلاج واسعار التحاليل يشعر بان الالم والمرض يتضاعف أثرة علية ، يكتشف ان المظهر الخارجي لا يتفق مع ما يجرى للمريض من استنزاف فى داخل المستشفى ، يعلم ان الامر لا يزيد عن نوع اخر من التجارة والكسب والربح ، اما الطبيب المواطن فيشعر انة ليس لة مكان فى العمل فيها لان المواقع تسيطر عليها جنسيات اخرى ولا مكان فيها للطبيب المواطن مهما كانت مهارتة وخبرتة ، لعل الجانب الإنساني مفقود فى الكثير من العمل الطبى الخاص ًوبالتالى لا يمكن للإنسان الفقير والضعيف ان يفيد منها