خادم الحرمين يتلقى التعازي في شهداء القوات المسلحة السعودية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، برقية عزاء من أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عبّر فيها عن خالص عزائه وصادق مواساته في استشهاد عدد من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة السعودية وهم يؤدون واجبهم الوطني جراء سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية يوم الثلاثاء الماضي، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وأعرب الرئيس عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة بهذا المصاب.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يتقبلهم في الشهداء ويلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين أمس، برقيتي عزاء مماثلتين من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما تلقى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً أمس، من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قدَّم خلاله تعازيه ومواساته في استشهاد الضباط والجنود السعوديين الذين يؤدون واجباً بطولياً ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وعبَّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس على مشاعره، سائلاً الله أن يتقبلهم من الشهداء ويسكنهم فسيح جناته.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٢) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)