وصل رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كايتا، إلى محافظة جدة أمس، لأداء مناسك العمرة.
وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية الأمير سعود بن جلوي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وعدد من المسؤولين.
الرئيس المالي يصل إلى جدة
وصل رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كايتا، إلى محافظة جدة أمس، لأداء مناسك العمرة.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٢) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)
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