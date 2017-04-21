الرئيس المالي يصل إلى جدة

الرئيس كايتا لدى وصوله جدة

طباعة التعليقات

واسجدة

وصل رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كايتا، إلى محافظة جدة أمس، لأداء مناسك العمرة.
وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية الأمير سعود بن جلوي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وعدد من المسؤولين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٢) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)
جدة  |  واس
الأكثر مشاهدة في محليات

  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...

    • الأكثر تعليقاً

    الأكثر مشاركة في تويتر

    الأكثر مشاركة في فيسبوك