الأمير فهد بن بدر يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 11 من طلبة جامعة الجوف

رعى أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز مساء أمس الأول حفل تخريج الدفعة الـ 11 من طلاب جامعة الجوف وذلك في المدينة الجامعية بمدينة سكاكا.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن أنشطة الجامعة خلال الفترة الماضية، أعقبه انطلاق مسيرة الخريجين.

بعد ذلك ألقى الخريج جلال بن فرحان الرويلي كلمة الطلبة الخريجين قال فيها «لقد طوت الرحلة أشرعتها كان فيها أصحاب فضل آباء وأمهات، أساتذة ومربون إخوة وزملاء، كانت جامعة الجوف محضن فصولها، عشنا فيها أياماً أقل ما يقال عنها إنها حياة، فحضوركم يا صاحب السمو ومشاركتنا حفلنا لهو محل فخر واعتزاز لنا جميعاً، فشكراً لكم ولوطننا الغالي الذي بذل وما زال يبذل كثيراً وكثيراً».

وخاطب زملاءه الخريجين بقوله «زملائي الخريجين هذا هو اليوم الذي طال انتظاره وحلم كنا نرتقبه، فهذا الوطن لا نستغني عنه وهو في حاجة إلينا فلا تتوانوا ولا يقف سقف طموحاتكم وابذلوا لدينكم ثم لوطنكم ثم لمليككم حتى نحقق سوياً ما رسمه لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده – حفظهم الله – ضمن رؤية المملكة 2030».

وألقى مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة وقال «مرحباً بكم في محضن العلم في جامعة الجوف، ترعون حفل تخريجها لطلابها وتحتفلون مع أبنائكم بفرحة إنجازهم وعبورهم نحو المستقبل الواعد لخدمة الدين والوطن».

وبين أن الجامعة تحتفي بتخريج 4951 طالباً وطالبة لتدفعهم إلى مسيرة التنمية والبناء والعطاء والانتماء والإخلاص والوفاء لوطن أسس على قواعد متينة وأعمدة رصينة.

وأضاف أن ما تحقق من إنجازات لهذه الجامعة لم يكن ليكون لولا دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل – حفظه الله – ومتابعة أمير المنطقة، مؤكداً أن الجامعة ماضية في مسيرتها في ضوء برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 حيث تقوم الجامعة حالياً بمراجعة جميع خططها الدراسية لتتوافق مع هذه التوجهات.

وأعرب في ختام كلمته عن تهنئته للخريجين وأولياء أمورهم. بعد ذلك أعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور بندر الشمري نتائج الخريجين وإحصائية الكليات والأقسام والتخصصات في مدينة سكاكا ومحافظات المنطقة.

ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف كلمة قال فيها «في يوم من أيام العلم والمعرفة في معقل من معاقل الفكر والثقافة بمناسبة تخرج الدفعة الحادية عشرة من طلاب جامعة الجوف وطالباتها، أعبر عن سعادتي بمشاركة الجميع فرحتهم في هذا اليوم الذي يعد من الأيام الخالدة في حياة كل خريج وخريجة، وهو كذلك في ذاكرة الوطن وأولياء أمورهم، وكذلك هو بالنسبة للجامعة إدارة أعضاء هيئة التدريس، أولئك الذين أقدم لهم الشكر على جهودهم الكبيرة، وأقول لهم إن هذا الثمر لهو نتاج ما زرعتم، وأوصيهم ببذل المزيد من الجهود لنرى هذه الجامعة الفتية في المستقبل القريب إن شاء الله في مصاف الجامعات الكبرى».

وبارك أمير منطقة الجوف للخريجين تخرجهم، متمنياً لهم التوفيق في مستقبل حياتهم لخدمة دينهم ووطنهم وتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -، كما بارك لأولياء أمورهم تخرج أبنائهم وبناتهم المعول عليهم الإسهام في تقدم الوطن.

وفي ختام الحفل كرم الأمير فهد بن بدر الخريجين المتفوقين.

حضر الحفل مديرو جامعات المناطق الشمالية وعدد من المسؤولين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)