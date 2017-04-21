بمشاركة عناصر من القوات البرية للجيشين السعودي والتركي

اختتام فعاليات تمرين «ذئب الصحراء 2017» في أنقرة

طباعة التعليقات
الفريق أوغلو واللواء القحطاني والعميد العساف يتوسطون كبار الضباط والعسكريين المشاركين في التمرين (واس)

الفريق أوغلو واللواء القحطاني والعميد العساف يتوسطون كبار الضباط والعسكريين المشاركين في التمرين (واس)

الرياضواس

اختتمت أمس فعاليات تمرين مركز القيادة المشترك «ذئب الصحراء2017»، بالعاصمة التركية أنقرة، الذي نفذته عناصر من القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية التابعة للجيش التركي، بحضور قائد قاعدة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية التركية الفريق الركن طاهر بكير أوغلو، وممثل قيادة القوات البرية الملكية السعودية اللواء الركن علي بن عبدالرحمن القحطاني، والملحق العسكري بسفارة المملكة في أنقرة وبوخارست العميد الطيار البحري الركن خالد بن حسين العساف وعدد من الضباط. وتخلل حفل ختام التمرين تقديم إيجاز مفصل عن العمليات التي شهدها التمرين منذ انطلاقته، والاطلاع على سير الفرضيات في الخلايا التابعة لمركز القيادة المشترك، بعد ذلك تجول الضيوف في مرافق المركز. يذكر أن التمرين استمر لمدة أسبوعين، وجاء في إطار التعاون العسكري الذي يجمع البلدين الشقيقين.

إحدى المحاضرات الخاصة بالتمرين

إحدى المحاضرات الخاصة بالتمرين


جانب من أعمال التمرين

جانب من أعمال التمرين


اللواء القحطاني متحدثاً إلى أحد العسكريين السعوديين

اللواء القحطاني متحدثاً إلى أحد العسكريين السعوديين

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٣) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)
الرياض  |  واس
الأكثر مشاهدة في محليات

  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    • أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
    • أؤيد للسعوديين فقط (35%)
    • لا أؤيد مطلقا (8%)
    • أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
    Loading ... Loading ...

    • الأكثر تعليقاً

    الأكثر مشاركة في تويتر

    الأكثر مشاركة في فيسبوك