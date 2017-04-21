13 ألف مراجع لمركز أمراض وعلاج السكري في نجران

استقبل مركز أمراض وعلاج السكر في مستشفى الملك خالد بصحة نجران خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هـ، 13 ألف مراجع، في عيادات «السكري، الغدد الصم، التغذية، عيون السكري، الذكورة والعقم، القدم السكري».

وتوفر 12 عيادة في المركز خدماتها لمرضى العيون والقلب والكلى والأوعية الدموية، إضافة إلى قسم متخصص للتثقيف الصحي يتم من خلاله توعية المرضى بكيفية استخدام الأنسولين وأنواع الأنسولين والتعامل مع أجهزة القياس وشرح مضاعفات المرض كالانخفاض المفاجئ للسكر.

وسجل المركز من بداية العام 835 حالة جديدة وتم تقديم خطة علاجية لهم بإشراف من قبل الكوادر الطبية في المركز.

ويوفر المركز عدداً من الخدمات الإضافية للمرضى البالغ عددهم 84483 مريضاً منها أجهزة قياس مستوى السكر بالدم وبرامج غذائية وتوزيع مطبوعات توعوية وإرشادية عن المرض.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)