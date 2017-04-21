استقبل رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان أمس الأول بالقصر الجمهوري في العاصمـة براغ، سفير المملكة لدى جمهورية التشيك نايف بن ذيب بن عبود، الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً مفوَضاً فوق العادة للمملكة لدى التشيك.
السفير عبود يقدم أوراق اعتماده للرئيس التشيكي
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٢) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)
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