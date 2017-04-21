المديرس يُكرم طالباً فاز بجائزة للتفوق العلمي

وصف مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، التعليم بأنه الركيزة الأساسية وحجر الزاوية لتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن ذلك يتجلى واضحاً من خلال حرص قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة ودعمها اللامحدود لقطاع التعليم، وتكريم المتفوقين والمتميزين بهدف تعزيز قيم التميز والتفوق والإبداع وإشاعة التنافس الشريف في المجتمع، إيماناً منها بأن الثروة الحقيقية للأمم إنما تكمن في أبنائها الذين هم أساس نهضتها وتقدمها ومكانتها بين الأمم والشعوب.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، أمس، الطالب عبدالله مراد السيد، من مدارس الظهران الأهلية والفائز بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق العلمي في دورتها الحادية عشرة المقامة مؤخراً في سلطنة عمان، بحضور ولي أمر الطالب مراد السيد، والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي.

ودعا الدكتور المديرس، الطالب إلى مواصلة طريق التفوق، وحثِّ زملائه الطلاب للخوض في مثل ذلك المضمار ونشر قصص التميز باعتبار أن التفوق والتميز أصبح اليوم سمة من سمات عصرنا الحاضر، ومطلباً رئيساً لمجتمع المعرفة في زمن يعج بالتحديات والمتغيرات السريعة، الأمر الذي يتطلب إعادة بناء الذات والتنافس لتحقيق أعلى مستويات الجودة.

من جهته، أكد الطالب السيد أن الإنجاز والتميز ليس له نهاية، وسيكون كل فوز يحققه بداية لرحلة فوز أخرى تتوج برفع علم المملكة عالياً بين صفوف الدول.

وكرم الدكتور المديرس في ختام الاستقبال، الطالب عبدالله السيد، موجهاً في ذات الوقت شهادتي تكريم لوالديه نظيراً لما بذلوه من رعاية للطالب، داعياً إدارة مدرسته إلى تكريمه أمام زملائه الطلاب في الطابور الصباحي، وإتاحة الفرصة له لسرد قصة نجاحه لتكون دافعاً لزملائه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٤) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)