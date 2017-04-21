مذكرة تفاهم بين «طب الأسرة» و«نبراس»

وقّع المدير العام لـ «طب الأسرة للاستثمار الصحي» فهد بن عبدالعزيز الحزيمي، والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» عبدالإله بن محمد الشريف، بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالعاصمة الرياض «مذكرة تفاهم»، يتم بموجبها دعم خطط اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تخدم جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- في رعاية أبناء وبنات الوطن وحمايتهم من المخدرات عبر برنامج كلاسكير.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والتنسيق بين الجانبين في تعزيز المسؤولية الاجتماعية عبر شراكات ذكية لنشر ثقافة الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات الوخيمة على الفرد والمجتمع، ونشر العلم والمعرفة الصحيحة، إضافة إلى المشاركة في الاستفادة من برنامج كلاسكير لتفعيل العمل الوقائي ونشر ثقافة البرامج التوعوية والوقائية من المخدرات والظواهر المرتبطة بها، والعمل على الحد من مشكلة المخدرات من خلال العمل الوقائي والعلاجي.

وأشار الشريف إلى أن مشروع «نبراس» مشروع شامل وعالمي يخضع للمعايير الدولية ويرسم خارطة طريق موحدة لكل المؤسسات الحكومية والأهلية لتسير في اتجاه واحد وهو إنقاذ المجتمع من آفة المخدرات، كما يسعى لإيجاد بيئة خالية من المخدرات من خلال نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة، واستغلال وسائل الإعلام لتعزيز القيم الإيجابية والتشجيع عليها، ويقدم خدمات متعددة منها خدمة الاتصال المجاني لسهولة التواصل مع المجتمع (1955)، تحت إشراف مباشر من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمبادرة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والعمل على الحد من مشكلة تعاطي المخدرات.

من جانبه أوضح الحزيمي، أن هذه الاتفاقية تعد واحدة من الاتفاقيات التي سعت «طب الأسرة «إلى إبرامها مع عديد من الجهات لتعزيز دورها الوقائي والتوعوي للوصول لمبدأ وشعار صحة الأسرة وتثقيف المجتمع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)