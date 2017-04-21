«حكايا قادة» في جامعة الملك فيصل

نظمت عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك فيصل بالأحساء لقاء «كلمة» في نسخته الأولى بعنوان «حكايا قادة»، بحضور عضو مجلس الشورى نورة الشعبان، وما يزيد عن ألف زائرة من مختلف أطياف المجتمع.

وتم خلال اللقاء عرض مقطع فيديو للتعريف بقائدات «همة» الخمسة عشرة، تلا ذلك كلمة تعريفية باللقاء من مشرفة الفريق والمحاضرة في كلية إدارة الأعمال نورة العفالق.

كما استعرض نجوم اللقاء «حذام الدريب، وهديل الهديب، وفاطمة البودريس، ونورة الجغيمان» حكاياتهن القيادية، حيث تميزت كل واحدةٍ منهن بأسلوب طرحٍ وقيمةٍ مختلفة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٦) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)