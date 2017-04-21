زيَّنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، شوارع وطُرقات وميادين مدينة عرعر بزراعة 75 ألف زهرة مختلفة الأشكال والألوان تميزت بالتناسق والتكامل فيما بينها، وذلك مع بداية الفترة الصيفية الحالية.
وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة منطقة الحدود الشمالية عبدالعزيز بن عبدي العنزي، أن الأمانة حرصت على توفير كميات من الزهور الجديدة، التي تمثل إضافة جمالية إلى شوارع المدينة، مبيناً أن تشكيلات الورد والزهور تتكامل تنسيقياً وجمالياً خاصة في التقاطعات والميادين.
عرعر تستقبل الصيف بـ 75 ألف وردة
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ورد في أحد شوارع عرعر قامت الأمانة بزراعته
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.. وفي شارع آخر
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الورد الصيفي يزين عرعر
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الورد الصيفي يزين عرعر
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.. وفي أحد الميادين
زيَّنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، شوارع وطُرقات وميادين مدينة عرعر بزراعة 75 ألف زهرة مختلفة الأشكال والألوان تميزت بالتناسق والتكامل فيما بينها، وذلك مع بداية الفترة الصيفية الحالية.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)
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