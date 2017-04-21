عرعر تستقبل الصيف بـ 75 ألف وردة

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عرعرخلف بن جويبر

زيَّنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، شوارع وطُرقات وميادين مدينة عرعر بزراعة 75 ألف زهرة مختلفة الأشكال والألوان تميزت بالتناسق والتكامل فيما بينها، وذلك مع بداية الفترة الصيفية الحالية.
وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة منطقة الحدود الشمالية عبدالعزيز بن عبدي العنزي، أن الأمانة حرصت على توفير كميات من الزهور الجديدة، التي تمثل إضافة جمالية إلى شوارع المدينة، مبيناً أن تشكيلات الورد والزهور تتكامل تنسيقياً وجمالياً خاصة في التقاطعات والميادين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)
خلف بن جويبر  |  عرعر
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