بغداد تستدعي سفير تركيا

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وأبلغته احتجاجها على وصف رئيس بلاده، رجب طيب أردوغان، ميليشيات “الحشد الشعبي” بالإرهابية.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد جمال، في بيانٍ بأن الوزارة “سلّمت السفير التركي لدى بغداد احتجاجاً رسمياً حول التصريحات الأخيرة للرئيس التركي عن الحشد الشعبي”.

وتهيمن على ميليشيات الحشد فصائل تدعمها إيران.

وقال أردوغان في مقابلة تليفزيونية أمس الأول: “في المعركة ضد داعش في العراق؛ هناك أمر يشكل صدمة (…) أعلن البرلمان العراقي أن الحشد الشعبي ليس جماعة إرهابية، لكن ما يثير الاهتمام هو من يقف وراء هذه المجموعة الإرهابية”.

وكان فاتح يلدز تسلم منصبه سفيراً لتركيا في بغداد في يناير 2017.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (١) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)