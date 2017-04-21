واشنطن تطالب مجلس الأمن بالتركيز على طهران

دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن، أمس، إلى إعطاء الأولوية في الشرق الأوسط إلى مواجهة نشاطات إيران، ووصفتها بالتدميرية جداً. واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إيران السبب الرئيس للنزاعات في المنطقة. وتعهدت بالعمل مع شركاء بلادها لمطالبة طهران بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة. وتحدثت السفيرة، خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، عن دعم طهران لبشار الأسد، وإمدادها الحوثيين في اليمن بالأسلحة، وتدريبها ميليشيات شيعية في العراق، ودعم حزب الله الإرهابي في لبنان. وأكدت هايلي أن هذه النشاطات مزعزعة للاستقرار. واعتبرت أن “المسألة الإسرائيلية الفلسطينية مهمة وتستحق الاهتمام. لكن هذه المسألة تحظى بالتأكيد بالاهتمام هنا”، متابعةً بالقول: “الطبيعة التدميرية جداً لنشاطات إيران وحزب الله في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تتطلب مزيداً من اهتمامنا .. ويجب أن تكون أولوية هذا المجلس في المنطقة”. وتأتي تصريحات هايلي بعد يوم من وصف وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الاتفاق حول “النووي الإيراني” بالفاشل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (١) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)