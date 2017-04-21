نجمات البحرين يدعمن الأخضر

حددت نجمات مملكة البحرين، اليوم الجمعة، للكشف عن الهدية التي سيقدمنها للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والتي سيسدل الستار عنها على هامش إطلاق عرض أزياء Fashion Way في فندق الريجنسي إنتركونتننتال البحرين الذي تنظمه لوكيشن للمؤتمرات وتنظيم المعارض بمشاركة كبار المصممين والمصصمات الخليجيين.

وبحضور عدد كبير من نجوم الساحة الفنية الخليجية في العاصمة البحرينية المنامة، ويتقدمهم كل من أميرة محمد، شيلاء سبت، فاطمة عبد الرحيم ، شيماء سبت، فيصل العمري، أبرار سبت، كما أن العرض سيعقبه حفل فني تحييه المطربتين أمل العنبري وشمس الكويتية.

وتتمثل الهدية عن تقديم تصميم أطقم جديدة للأخضر السعودي بشكل عصري ومميز وتجمع من خلالها الانجازات الكبيرة التي حققت سابقاً، وتتناسب مع المرحلة الحالية التي يبحث من خلالها المنتخب السعودي عن خطف أحدا بطاقات المجموعة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا، والتي يملك فيها الأخضر حظوظا كبيرة بتواجده في وصافة ترتيب المجموعة وخلف المنتخب الياباني المتصدر بفارق هدف فقط بعد تساوي المنتخبين في النقاط.

ومن جانبه قال المنتج السعودي خالد الراجح، نحن حريصون على دعم المنتخب السعودي الذي يقدم مستويات لافته في مشوار الوصول إلى المونديال وأتصور بان ما سنقدمه هو شيء قليل والأخضر يستحق الأخضر ولكننا نعد الجميع بتقديم ما هو أفضل خلال الفترة المقبلة.