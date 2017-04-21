رياح مثيرة للغبار على 8 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، والأجزاء الشرقية لمناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.