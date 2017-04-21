واشنطن تغرم دويتشه بنك 156.6 مليون دولار

أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس الخميس، عن تغريم مصرف “دويتشه بنك” 156.6 مليون دولار، بسبب ممارسات “غير آمنة وغير سليمة” في أسواق النقد الأجنبي وخرق “قاعدة فولكر”.

وكشف المتعاملون في البنك الألماني ومقره فرانكفورت عن مراكزهم لمنافسين عبر غرف الدردشة على الانترنت، وفقًا لمجلس الاحتياط الاتحادي، الذي قال إنه أمر البنك الألماني بتحسين الرقابة والإشراف على التجارة في النقد الأجنبي.

وأضاف أن البنك أخفق كذلك في الامتثال لـ”قاعدة فولكر” التي تحول دون استخدام أموال المودعين في المضاربة وتمنع إقامة علاقات مع صناديق التحوط والصناديق الخاصة للاستثمار في الأوراق المالية.