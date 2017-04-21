وفاة شخص في حادثة حريق ناقلة بترول

متابعات – الشرق أونلاين

توفي شخص متأثراً بجراحه، أمس الخميس، جراء احتراق ناقلة بترول وثلاثة سيارات أخرى بسبب حادث مروري على طريق مكة المكرمة- جدة السريع.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، “ورد بلاغًا يفيد باشتعال النار في ناقلة بترولية في طريق مكة- جدة السريع نتيجة حادث مروري وحدوث تسرب للمادة البترولية المشتعلة أدى لاشتعال النار في ثلاث سيارات أخرى”، مشيرًا إلى أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون انفجار الصهريج نظرا لارتفاع درجة حرارته.

وأضاف أنه نجم عن الحادث وفاة شخص بداخل إحدى السيارات المحترقة، مؤكداً أنه تم تسليم الموقع والحالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.