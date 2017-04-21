أزاحت شركة مقرها سلوفاكيا، الستار عن التصميم التجاري لعربة طائرة يتجاوز سعرها مليون دولار معلنةً بدء تلقي طلبات شراء السيارة على أن يبدأ التسليم بحلول عام 2020.

وقالت شركة “إيروموبيل” إن سيارتها (إيروموبيل الطائرة) التي تشبه الدمعة والتي عرضتها في معرض (توب ماركيز موناكو) تتحول إلى وضع الطيران في أقل من ثلاث دقائق، مشيرةً إلى إمكانية طي جناحي السيارة أثناء وضع القيادة على الطرق وبسطهما إن أريد بها الطيران.

وشركة إيروموبيل واحدة من عدة شركات تعكف على تطوير عربات طائرة. وهي تهدف لإنتاج 500 سيارة من أول منتجاتها المتاحة للبيع بسعر بين 1.2 و1.5 مليون يورو (بين 1.29 و1.61 مليون دولار)

وأوضح رئيس قطاع الاتصالات في إيروموبيل ستيفان فادوتش، أن السيارة تحتاج إلى مدرج لتتمكن من الطيران أو مكان آخر للإقلاع، كما يتعين على مالكيها أن تكون لديهم رخصة للقيادة والطيران.