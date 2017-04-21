قبيل الانتخابات الفرنسية..

استقرار أسعار الذهب

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لندنواس

استقر الذهب اليوم مع استمرار الطلب على الملاذات الآمنة في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون انتخابات الرئاسة الفرنسية الوشيكة التي يصعب التنبؤ بنتائجها.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1280.01 دولار للأوقية (أنصة) متجها لتكبد أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1281.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 % إلى 17.95 دولار للأوقية لتواصل خسائرها للجلسة الخامسة، وهبطت الفضة نحو 3% منذ بداية الأسبوع الحالي.

وتراجع البلاتين 0.7 % إلى 970.90 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 798.55 دولار للأوقية بعد صعوده أكثر من 3% الجلسة السابقة.

لندن  |  واس
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