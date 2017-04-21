الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في أسبوع ونصف الأسبوع في ختام التعاملات اليوم.

وصعد مؤشر نيكي القياسي 1% ليغلق عند 18620.75 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 11 أبريل.

واستقر الدولار أمام الين عند 109.32 ين بعدما ارتفع 0.4 %، أمس، وهو ما دفع أسهم شركات صناعة السيارات وغيرها من شركات التصدير للصعود، بيد أن سهم فوجي فيلم هبط 4% بعدما أجلت الشركة إصدار تقرير نتائج أعمالها بسبب تحقيق في ممارسات محاسبية في وحدة تابعة بالخارج.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 % إلى 1488.58 نقطة وصعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.1 %، أيضا لينهي اليوم عند 13321.58 نقطة.