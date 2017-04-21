أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية، عن تجدد الموعد بين ريال مدريد الإسباني وجاره اللدود اتلتيكو اللذين تواجها الموسم الماضي في المباراة النهائية وحسمها الأول بركلات الترجيح.

وفي المواجهة الثانية في دور الأربعة بين موناكو الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

وتقام مباراتا ذهاب نصف النهائي على ملعبي ريال وموناكو في الثاني والثالث من مايو، قبل أن يحتضن اتلتيكو ويوفنتوس الإياب في 9 و10 منه.