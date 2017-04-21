الإفراج عن مختطفين قطريين في العراق

اعلن مستشار وزير الداخلية العراقي وهاب الطائي الجمعة ان الصيادين القطريين المختطفين في العراق منذ 16 شهرا افرج عنهم وسيتم تسليمهم الى وفد قطري.

وقال الطائي لفرانس برس “تسلمت وزارة الداخلية الصيادين القطريين الـ 26 ونقوم الان بعمليات التدقيق والتحقق من الوثائق والجوازات وكذلك التصوير واخذ البصمات لكل صياد وسيتم تسليمهم للسفير القطري”. يشار الى عدم وجود سفير لقطر في بغداد.

واكد مصدر مقرب من المفاوضات لفرانس برس “اطلاق سراح صيادين قطريين” بموجب اتفاق.

واضاف ان “الاتفاق يشمل اطلاق سراح مقاتلين لبنانيين لدى جبهة النصرة، وخروج سكان بلدتي الفوعة وكفريا في سوريا”.

واختطفت مجموعة من الصيادين، يعتقد بوجود واحد او اكثر بينهم من افراد العائلة الحاكمة في قطر، خلال رحلة صيد منتصف ديسمبر 2015 في جنوب العراق.

ولم يكشف مصدر وزارة الداخلية عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل اليه للافراج عن المختطفين.