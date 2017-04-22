أبارك للجماهير الهلالية – وأنا أحدهم – حصولهم على دوري هذه السنة.. ولكي نضمن تزعمنا على مستوى القارة لابد أن نكون من المساهمين في ملكية النادي سواء إذا طرح للبيع أو الاستثمار. لأننا نحن فقط «الجماهير الهلالية» أحق بالنادي من فكرة المستثمر الوحيد سواء كان فردا أو مؤسسة. عادة أنا لا أكتب في الشأن الرياضي لأن الوسط الرياضي متخم بالكتاب. لكن سوف أتطرق للبنية التحتية عند خصخصة الأندية خصوصاً مثل ناد بحجم نادي الهلال الذي يمتلك شعبية تفوق أعداد سكان بعض الدول بل وأجزم أن محبيه أكثر من سكان دول الخليج مجتمعة – حقيقة ليس لدي أعداد بالمجمل ولكن متابعي الزعيم على التويتر يتعدى الـ 6 ملايين متابع – . هذا الرقم يقودني إلى أن نظرة الاستثمار الرياضي لا يضيق بها الفضاء عند حدود المقدرات المالية والعينية للنادي فقط وما ينتج من دورتها الاقتصادية. ولكن هناك جانباً لم يتم التطرق له هو الاستثمار بالجماهير «بالإنسان» أنا كمشجع أنتمي للنادي ماهي الفوائد التي سوف تعود على حرقة دمي سواء كنت في الملعب أو خلف الشاشة. هذا الوقت من حياتي ما هو المقابل له، ماهي العوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تعود علي أم نظرة الاستثمار تقتصر على طرف دون آخر. فقط كيف نجلب أكبر عوائد من الجماهير «هل تعلم عزيزي القارئ بأن قولك إني هلالي هذا يعتبر رقما يدر على المستثمر مبالغ طائلة وأنت ياخلفهم وش مستفيد». هل نترك التجار أو من يملكون المقدرة المالية تتحكم في جيوبنا فقط لأننا نعشق الهلال. من وجهة نظري إذا لم تكن هذه الأندية ومنها نادي الهلال نستفيد من عوائدها الاستثمارية في نواح عديدة من حياتنا سواء كانت (تعليمية حيث يكون فيه منح دراسية وتدريبية من النادي لأبرز مشجعيه – صحية كأن يكون هناك عروض للتأمين الطبي بأسعار زهيدة – اقتصادية كأن يكون هناك قروض تشجيعية بفوائد صفرية – مجتمعية كأن يعطى عضوية انتماء يستطيع من خلاله الاستفادة من البنية التحية الاستثمارية التي سوف تُنشأ سواء فنادق أو مطاعم أو أندية رياضية بأسعار معقولة ….الخ من العوائد التي تعود على المشجع والمحب لناديه). وهذا ليس بصعب أو بعيد المنال لأنه مع السنين والخطة الاستثمارية الجيدة ستكون الأندية لها قدرة مالية وبشرية، فعلى سبيل المثال الأرباح السنوية لنادي مانشيستر يونايتد تصل إلى أكثر من 500 مليون دولار سنويا وهذا ما يمثل ربع ميزانية بعض الدول العربية ومن يمتلك المال يمتلك القوة الفكرية لإدارة الجماهير إلى مستويات راقية وعليا. وتستطيع هذه الأندية إدارة الجماهير إلى المشاركة في التنمية للمملكة بطرق غير مباشرة ونزيل حملاً عن كاهل بلدنا الحبيب.