سراج أبو السعود
55 عاماً من العطاء
في أي عملية تقييم لأي منظمة من المهم جدا دراسة الإنجازات بالنظر إلى حجم التحديات والعوائق، هذا يعني أن الإنجاز هو عنوان نسبي، فما يعتبر في ظرفٍ ما إنجازاً قد لا يكون في آخر كذلك، جمعية القطيف الخيرية هي كما أعتقد إحدى الجمعيات التي بذلت كثيراً من الجهد في الارتقاء بنفسها إلى حيث تحولت إلى منظمة أستطيع الادعاء أنها ناجحة وتسير في الاتجاه الصحيح، هناك كثير من الصعوبات والتحديات التي هي عادةً كفيلة بإضعاف مستوى الخدمة المقدمة، تجاوز هذه السلسلة وجملة المثبطات الأخرى يحتاج لقدر كبير من الإصرار والقدرة على تحمل السهام المصوبة من هنا وهناك، كل ذلك أرى أنه تحقق في هذه الجمعية من خلال رجال مخلصين بذلوا كثيراً من الجهد والوقت في خدمة دينهم ووطنهم، فكانت النتيجة مبهرة بالقدر الذي لا تناسبه كلمات مقتضبة تكتب في سجل الحفل التشريفي بمناسبة مرور 55 عاما على التأسيس.
يعود تاريخ القطيف لآلاف السنين، هذه المدينة وشقيقتها الأحساء هما واحتان غنيتان بالماء، ما جعل الزراعة فيهما المهنة الأكثر تداولا، بالإضافة إلى جملة الحرف الأخرى بنسب يفرضها العرض والطلب، النفط بعد ظهوره في ثلاثينيات القرن الماضي أثَّر بشكل كبير على هذه المهنة وجملة المهن بعدما انتقلت نسبة غير قليلة من المواطنين للعمل في قطاعات أُخرى أهمها النفط والصناعة، يرتبط الفقر ارتباطا وثيقا بالتضخم وعدم الجدوى الاقتصادية للزراعة وبقية الحرف، أدى كل ذلك لوجود شريحة من الفقراء ومحدودي الدخل الذين يسكنون البيوت الطينية وبيوت الصفيح، ويعيش بعضهم فقرا مدقعا، في وضع كهذا فإن كافة جمعيات القطيف كانت وما زالت تعيش تحديات ربما لا تصادفها كثير من جمعيات المملكة، العرض الذي قدمه رئيس مجلس إدارة جمعية القطيف الأستاذ عصام الشماسي كان كما أراه مبهرا في توصيف المعاناة وحجم الجهود المبذولة في تجاوزها، «إدارة الفقر» كان عنوانا مميزا لبرنامج يقوم على مفاوضة الشركات لتوظيف المعسرين بعد تأهيلهم مهارياً، تسويق التكافل على نحو أكثر جاذبية منح الجمعية دخلاً مميزاً أسهم في مضاعفة الدعم الذي تقدمه الجمعية للفقراء من خلال مساعدات تصل إلى إعانات الزواج وشراء المنازل، التمويل الذاتي كان له حضوره الجميل أيضاً من خلال مشروع الصدقة الجارية، وهو مشروع مساهمي يصل رأس ماله إلى 25 مليون ريال مقسم على أسهم بقيمة 200 ريال للسهم، المشروع يتجه لبناء وقف عقاري يخصص ريعه للفقراء من غير الأيتام بمساحة تقدر بـ 3750 متراً، ويقع على ساحل الخليج، يُقدر لهذا المشروع عمل نقلة نوعية في إدارة ملف الفقر، كما أنَّ هناك كذلك في الجانب الاستثماري مشروع رياض الأطفال القائم، وهو يخضع لإعادة هيكلة وتطوير لوضع مسار تعليمي عالمي يضاف إلى مسار التعليم التقليدي، وأخيراً وليس آخراً مشروع (إعمار) الذي استطاع خلال عامين فقط ترميم ما يربو على المائتي منزل في جهد جبار وإرادة كبيرة وإنفاق يصب في الاتجاه الصحيح.
المقال كلمات قليلة لا يمكنها بالتأكيد وفاء 55 عاما من العطاء، الإنجازات كثيرة والتحديات أكثر، أن تقف سفينة الجمعية وربانها الشماسي في وجه سلسلة التعقيدات والتحديات الكثيرة وتتجاوزها، فإن ذلك بالتأكيد أمر يستحق التقدير والإشادة كما يستحق بالحد الأدنى أن نعي أن الإدارة الجيدة هي دائما الإكسير القادر على الارتقاء بأي منظمة مهما بلغت تحدياتها، شكراً لإدارات الجمعية السابقة التي وضعت لبنات هذا الصرح العظيم، شكرا من القلب لإدارة هذه الجمعية التي واصلت المشوار، نشد على أيديكم ونقدر جهودكم، ونتمنى لكم مزيداً من التوفيق.
الجمعيه الخيريه للخدمات الاجتماعيه بالقطيف والمكاتب التابعه لها في كل من التوبي الخويلديه البحاري حلة محيش كل الذي ذكرته يصب في المركز الرئيسي القطيف اين الخدمات لتلك القرى الا يكون لها نصيب والدوله ترصد ميزانيه للجمعيه سنويا والمكاتب التابعه لها في تلك القرى اين رؤساء تلك المكاتب للقرى والهيكل الإداري لها كما في المركز الرئيسي في القطيف اين الجمعيه العموميه لمكاتب تلك القرى ورصد مداخيل الجمعيه من القطيف والقرى وتوزيع تلك الميزانيه على القطيف والقرى. بعد ذلك نقول إن الجمعيه الخيريه للخدمات الاجتماعيه بالقطيف والمكاتب التابعه لها قد حققت ما نصبوا إليه نحن كمواطنين أو أن الجمعيه بالقطيف والمكاتب التابعه لها اقتصرت فقط على الفقراء واليتيم اين الخدمات الاجتماعيه الاخرى من خدمات صحيه ونفسيه ورياضيه وتنمويه وارشاديه وتجاريه ومعنويه… ام الجمعيه فقط للأمور الماليه وتوزيعها على الفقراء واليتيم الم يحن الوقت لغنى الفقير عن فقره الم يحن اليتيم وهو الذي تجاوز سن البلوغ سواء كان رجل أو امرأة لرفع عن إعطائه المساعده الا يكون هناك ضوابط ومسح لأولئك الذين تصرف عليهم الدوله واعطائهم تلك المشاريع وتهميش آخرين هم بأمس الحاجه لها وعدم جبر الآخرين في الدعم أو في القبول بتلك المساعدات وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وفق الله القائمين على فعل أوجه…
القطيف ليس مجرد واحة عريقة تطل على الخليج الدافئ.
:: القطيف غنية في مواردها الطبيعي، تحت أرضها بحار من مخزون البترول.
:: القطيف غنية بأبنائها، تجدهم في مواقع العمل في الشركات القيادية، والجهات الحكومية وغيرها.
:: القطيف مجتمع متكافل، فجمعية القطيف تعتبر من الجمعيات الرائدة، وكذلك جمعية سيهات الخيرية، فالأثر يدل على المؤثر كما يقال في المنطق.
:: الكاتب الفاضل – أبو السعود – أعطى تصورا جميلا عن جمعية القطيف، وهي في ظني نموذج للعمل الخيري.
:: النقطة الأخيرة – أرجو أخذها بسعة صدر – وهي مسألة مطالب الأهالي الخدمية الحكومية، وضرورة تعاون الوجهاء مع الجهات المعنية لتهدئة الأوضاع في بعض الأماكن المعروفة..!!..