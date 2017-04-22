حائل: ضبط 3 شبان حاولوا إتلاف أجهزة «ساهر»

تمكنت الأجهزة الأمنية في حائل من ضبط عدد 3 شباب سعوديين في العقد الثاني والثالث من العمر حاولوا إتلاف بعض أجهزة «ساهر»، وتم إحالة اثنين منهم لدار الملاحظة الاجتماعية.

وأوضحت شرطة منطقة حائل في بيان لها أمس، أنه إشارة لما تم تداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض بعض أجهزة الرصد الآلي لمحاولة إتلاف من قبل مجهولين، عليه نود التنبيه إلى أنه خلال الـ 9 أيام الماضية تعرضت عدد من أجهزة الرصد الآلي في حائل لمحاولة الإتلاف دون تأثر العمل بتلك الأجهزة.

وأضاف البيان «الجهود الأمنيه لا تزال مستمره لضبط بقية المتورطين». ودعت الجميع للتعاون لما فيه خدمة الصالح العام والبعد عن العبث بالممتلكات العامة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢٢-٠٤-٢٠١٧)