سعد الرفاعي
طرفة مجتمعية !
لا تقف حدود الطرفة أو النكتة على التسلية أو الترفيه والإضحاك وإنما تنفذ إلى دلالات أخرى عميقة تتماس مع جوانب شتى، سواء كان الديني أو المجتمعي أو السياسي أو الاقتصادي؛ فالنكتة نص مكثف الدلالة موجز الكلمات يحمل جانبا كبيرا من السخرية الناتجة عن الافتراق بين الواقع الممارس وما ينبغي ممارسته. والغريب في النكتة أن صاحبها أو مؤلفها مجهول؛ فهي لاتسند إلى قائل – بحسب ملاحظة صديقنا الشاعر كريم معتوق ذات مساء جنادري – ولعل هذا يشير إلى أهمية التوجه نحو النص وتفكيك دلالاته، كما يشير إلى الكشف الذي تمارسه النكتة مما يدفع إلى التنصل من محتواها.
ولكي نتمثل معنى ماسبق ضمن هذا السياق؛ دعونا نتشارك في قراءة وتفكيك طرفة وصلتني قبل أيام قلائل هذا نصها (دعاء الخروج من الدوائر الحكومية: الله لايوفقكم) وأول مانلحظه في هذه النكتة الإيجاز وكذلك استدعاء النص الديني المأثور عند الخروج من المنزل أو البيت أو المسجد أو.. أو.. وإحداث المفارقة بدعاء انتقامي بعدم التوفيق وهو تعبير عن السخط من الخدمة المقدمة للمستفيد واشتراك الإدارات العامة بذلك، وكأنما يعبر عن ترهل إداري في الإدارات الخدمية خاصة وعدم رضا عن الأنظمة واللوائح المتبعة فيها. ولعل في استدعاء النص الديني عبر المحاكاة استحضارا للقيم الدينية المغيبة في الممارسات العملية في بعض الإدارات؛ فالعمل تعبد وفق ديننا. وتعطيل مصالح الناس يعني غياب الوازع الديني في ممارسات هذه الدوائر. وأخيرا فإن عبارة (الله لايوفقكم) فيها إشارة إلى التحول المجتمعي من مجتمع بسيط متسامح ميال للأخذ بيد المسيء إلى مجتمع ناقم محاسب، وإلا فالدعاء بالتوفيق فيه صلاح للإدارة وللعمل وللمستفيد في آن واحد!
نبضة تأمل: كثيرة هي الضحكات التي تخفي الألم، وجديرة بالاحترام هي الوجوه التي تدرأ الحزن خلف ابتسامتها!
قول على قول
اسعد الله صباحك بكل الخير اولاً ،، ثانياًاين هي الطرفه يا استاذنا الفاضل الكريم / الرفاعي ما تفضللت به هو عباره عن زفرات من عبرات علي طريقة معاملته من موظفين او موّظفات لم يعبهو لحاجات واحتياجات المراجعين او المراجعات ممن تورّمت اقدامهم من الطّلعات والنزلات ،، الطرفه الحقيقيه استاذي الكريم تِشن وترن وتضحك كل سِن اليس كذلك؟ وليس النّكته تأتي عن إمتعاض وغضب من اُناس لم يقدّروا المراجع حق قدره ولم يشفوا صدره فخرج غاضباً وهو يتمتم بالدعاء عليهم (الله لا يوفّقكم) فلو قال مثلاً { جعلكم للعيطي} ولا تسألني ما معني العيطي لأنّي سؤخمن لك فقط بانّه قد يكون نوع من الأمراض المستعصي شفائها والعياذ بالله او ما شابه ذلك كفانا الله الجميع شرّ المستخبّي في ادراج القَدَرْ وهذه الكلمه لولا أن تشكّل قد وقرأ بالقِدِرْ ايضا،، ما تقدّم طرفه إبتسم من فضلك او إضْحَكْ من قلبك مع الشكر والتحيه لك يا بناخي الكريم ،،
آخر الكلام :
الطّرفه(النّكته) لها اهلها والمتخصصون بها وبطرق إلقائها لتدغدغ الأحاسيس عند النفس البشريّه لتبتسم اوتضحك وهي نوع من انواع الترفيه عن القلوب التي تصدأ كما يصدأ الحديد وهذا كما جاد في الحديث الشريف المعروف كما يعرفه الجميع.
الطرائف تعكس المزاج العام في المجتمع، بل هي تعكس ثقافة الناس أيضاً .
:: الانسان قد يتعرض الى ضغوط متعددة، وطبيعة الانسان تغير مزاجه أحيانا لأمور طارئة معروفة، وأحيانا يتعذر عليه معرفة السبب.
:: الترويح عن النفس أمر مطلوب بشرط ألا يتعارض مع أمر شرعي أو نظامي، أو أخلاقي أيضاً.
:: بعض الناس يمتهن التهريج ويقع في المحظورات ، ويتسبب في صنع بلبلة في المجتمع كأن يقارب الخطوط الحمراء التى لا يرفضها طيف من الناس.
:: مقال جميل ومؤثر ..!!..
خذ هذه الطرفة وسجلها بإسمي ( دعاء الانتهاء من قراءة مقالات كتاب الرأي : منكم لله ) ..
= يضيّعون وقت القاريء .. فالقاريء “يسمع جعجعة ولا يرى طحنا” ..
= يكررون فكرهم / قناعاتهم بتغيير مفرداتهم – لا أقل ولا أكثر ..
= يستغفلون القاريء بالصراخ وبالعويل ..
= يخصصون بعض ما يقولون لمدح أنفسهم ..
= يزكون أنفسهم نثرا وشعرا ..
= لا يقدمون غالبا الا الهياط ..
= يجيدون فن الدرعمة – ومن غير ليه..
= لايحترمون القاريء الذي له رأي يختلف عن رأيهم المهايطي ..فينهالون عليه ذمّاً (شعرا ونثرا).
منهم لله – ولن أقول “الله لا يوفقهم” ..
= هناك كتاب إذا ما عندهم شيء يقولونه ، يتفضلون بكفّ شرّهم عن القراء وهم قلّة ..
= وهناك كتاب ودّك أن تبيعهم في حراج “المسوكف بعنيزة” أو حراج بن قاسم بالرياض ، أو حراج سوق خميس ناخس ببني المنتشر ! وجودهم كعدمه ، وضررهم أكثر من نفعهم ..