أمانة عسير لـ الشرق: مخطط لإنهاء طلبات قوائم استحقاق المنح

أوضح المتحدث باسم أمانة منطقة عسير المهندس سعيد محمد الشهراني لـ»الشرق»، أن الأمانة نفذت في عام 1436هـ الأوامر الملكية الخاصة بالمنح حتى منتصف عام 1433هـ، لعدد 600 شخص.

وأضاف أن الأمانة لديها طلبات لأكثر من 600 شخص منهم الشهداء والمصابون، وتم إعداد المخطط رقم 1825/ 1432هـ واعتمد من قبل الوزارة، وهو الآن في المراحل الأخيرة للاعتماد النهائي، وسيعلن عنه قريباً، ويتم من خلاله إنهاء معظم الطلبات التي ضمن قوائم الاستحقاق.

وكان عدد من أصحاب المنح الملكية للعام 1434هـ، الذين ينتظرون قرعة المنح الملكية في مدينة أبها، ذكروا أنهم راجعوا قسم المنح في الأمانة، وتم إبلاغهم بأن الشخص المخول بالتعميد هو أمين منطقة عسير المهندس صالح القاضي شخصياً. وطالبوا المهندس القاضي بالتوجيه وحسم هذا الموضوع الذي طال انتظاره.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٦) صفحة (٤) بتاريخ (٢٢-٠٤-٢٠١٧)