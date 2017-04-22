«تعليم جازان» تدرب 35 طالباً على التعامل مع المكفوفين

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان ممثلة في إدارة النشاط الطلابي قسم النشاط الاجتماعي أمس الأول دورة تدريبية بعنوان «التعامل مع المكفوفين» وذلك في مدرسة الخوارزمي الثانوية بمدينة جيزان. وأوضح رئيس قسم النشاط الاجتماعي والمشرف على مشروع العمل التطوعي محمد النعمي، أن الدورة التي نفذها المدرب علي بن أحمد حكمي بمشاركة 35 طالباً من الطلاب المبصرين، هدفت إلى تدريبهم على الطريقة الصحيحة للتعامل مع الطلاب المكفوفين ومساعدتهم وتعريفهم بالوسائل المعينة للطلاب في تدريسهم بطريقة «برايل» التي يتعلمون بها والبرامج الرياضية التي يمارسها المكفوفون. وبين أن الدورة تأتي ضمن مشروع العمل التطوعي للمكفوفين الذي تنفذه الإدارة وتستهدف جميع الطلاب لتدريبهم على عديد من البرامج الاجتماعية والمسابقة الثقافية، إضافة إلى توزيع المطبوعات بلغة (برايل) لجميع الطلاب المكفوفين في جميع مراحلهم الدراسية، إلى جانب تقديم عمل مسرحي يؤديه الطلاب المكفوفون.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢٢-٠٤-٢٠١٧)