عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن شكر المملكة العربية السعودية وتقديرها لحكومة جمهورية العراق الشقيقة وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، على جهودها في العثور على المختطفين القطريين وإطلاق سراحهم ومن بينهم اثنان من المواطنين السعوديين، وهم بصحة جيدة، وقد غادر الجميع الأراضي العراقية بعد ظهر أمس.
المملكة تشكر حكومة العراق على جهودها في العثور على المختطفين القطريين
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٦) صفحة (٢) بتاريخ (٢٢-٠٤-٢٠١٧)
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