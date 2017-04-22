محاضرة تُعرف بفوائد جهاز مراقبة الكربون العضوي في المياه

نظمت الهيئة السعودية للمهندسين ممثلةً في مجلس فرع الجبيل في فندق ساس بالجبيل، محاضرة بعنوان «جهاز مراقبة الكربون العضوي في المياه في المجالات الصناعية».

وتحدث المحاضر المهندس صومنيل بخيت عن أحدث التقنيات في تكنولوجيا مراقبة الكربون العضوي عن بعد في المياه اتباعاً لأنظمة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، كما تطرق إلى النظام والمميزات والفوائد من استخدامها، وآلية عمل هذه الأجهزة وإمكانيتها في التغلب على مختلف المصاعب الخاصة بالعمليات التشغيلية والصيانة الوقائية.

وتم في نهاية المحاضرة التي أدارها المهندس طارق البرجس، مناقشة وطرح الأسئلة والاستفسارات والدروس المستفادة.

من جهته، قدم المهندس حمود الحمود نبذة تعريفية عن أنشطة الهيئة السعودية للمهندسين بفرع الجبيل، وأهم إنجازاتها الماضية ودورها الفعال في تنظيم ونشر المعرفة الهندسية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٦) صفحة (٤) بتاريخ (٢٢-٠٤-٢٠١٧)