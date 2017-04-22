160 متبرعاً بالدم في المستشفى الميداني بمعرض القوات المسلحة

استقبل المستشفى الميداني المتنقل بمعرض القوات المسلحة في قرية المفتاحة بأبها، خلال الثلاثة الأيام الأولى، أكثر من 160 متبرعاً بالدم.

وشاهد زوار المعرض عدداً من النماذج للمستشفيات الميدانية» الهولندي والإسباني والإمريكي»، وقُدِّم لهم شرح مفصل من الكوادر الطبية، عن مهمات المستشفى الميداني خلال الحروب، إلى جانب توزيع أكثر من 3 آلاف منشور تثقيفي وتوعوي، ومعرضاً لصور القيادة الحكيمة أثناء زيارة المصابين في عملية عاصفة الحزم.

يذكر أن مساحة المستشفى الميداني تقدر بـ 3 آلاف متر مربع، ويحتوي على 50 سريراً، يضم عديداً من الأقسام، منها أقسام الترياج لفرز الإصابات والطوارئ والعمليات والعناية المركزة ومختبراً للدم مجهز بكافة الأجهزة الطبية الحديثة والكوادر الطبية المدربة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢٢-٠٤-٢٠١٧)